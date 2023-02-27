Происшествия 27 февраля 2023, 11:36 При взрыве газа в Ульяновске пострадали два человека — ТАСС ТАСС: два человека пострадали при взрыве газа в одной из квартир в Ульяновске РИА «Новости»

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Утром 27 февраля газ взорвался в квартире одного из жилых домов Ульяновска. По предварительной информации, два человека пострадали. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

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«В Ульяновске на улице Ефремова произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на пятом этаже жилого дома. Пострадали два человека», — рассказал собеседник агентства.

На опубликованных кадрах видно, что балкон этой квартины и оконные рамы повреждены. Также на видео можно рассмотреть дым. Все подробности случившегося уточняются.