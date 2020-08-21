При взрыве в жилой многоэтажке в Ярославле погибла женщина
Ведомство подтвердило гибель женщины, уточнил RT. Мэр Ярославля Владимир Волков заявил о создании оперативного штаба.
Взрыв прогремел на четвертом этаже десятиэтажки по улице Батова. В одном из подъездов обрушились перекрытия с третьего по пятый этаж. По данным ТАСС, под завалами, по предварительной информации, находятся женщина и ребенок.
В МЧС заявили, что проводится эвакуация жильцов. Всего в доме находилось 199 квартир.
На месте работают 103 спасателя и 29 единиц техники.
Сообщение о происшествии по адресу: Ярославль, улица Батова, дом 5, — поступило в МЧС в 19:29 по московскому времени.
После взрыва начался сильный пожар, сообщил ТАСС. По данным источника, горели квартиры на двух пострадавших этажах. Кадры пожара также опубликовали очевидцы.