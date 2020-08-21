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    21 августа 2020, 20:42

    При взрыве в жилой многоэтажке в Ярославле погибла женщина

    Кирилл Фролов

    По предварительной информации, один человек погиб и трое пострадали при взрыве бытового газа в многоэтажке в Ярославле. Об этом сообщили в МЧС.

    Ведомство подтвердило гибель женщины, уточнил RT. Мэр Ярославля Владимир Волков заявил о создании оперативного штаба.

    Взрыв прогремел на четвертом этаже десятиэтажки по улице Батова. В одном из подъездов обрушились перекрытия с третьего по пятый этаж. По данным ТАСС, под завалами, по предварительной информации, находятся женщина и ребенок.

    При взрыве в жилой многоэтажке в Ярославле погибла женщина | Изображение 1
    Источник фото: «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте»

    В МЧС заявили, что проводится эвакуация жильцов. Всего в доме находилось 199 квартир.

    На месте работают 103 спасателя и 29 единиц техники.

    Сообщение о происшествии по адресу: Ярославль, улица Батова, дом 5, — поступило в МЧС в 19:29 по московскому времени.

    После взрыва начался сильный пожар, сообщил ТАСС. По данным источника, горели квартиры на двух пострадавших этажах. Кадры пожара также опубликовали очевидцы.

    Новости SMI.FM