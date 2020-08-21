При взрыве в жилой многоэтажке в Ярославле погибла женщина

По предварительной информации, один человек погиб и трое пострадали при взрыве бытового газа в многоэтажке в Ярославле. Об этом сообщили в МЧС.

Ведомство подтвердило гибель женщины, уточнил RT. Мэр Ярославля Владимир Волков заявил о создании оперативного штаба.

Взрыв прогремел на четвертом этаже десятиэтажки по улице Батова. В одном из подъездов обрушились перекрытия с третьего по пятый этаж. По данным ТАСС, под завалами, по предварительной информации, находятся женщина и ребенок.

Источник фото: «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте»

В МЧС заявили, что проводится эвакуация жильцов. Всего в доме находилось 199 квартир.

На месте работают 103 спасателя и 29 единиц техники.

Сообщение о происшествии по адресу: Ярославль, улица Батова, дом 5, — поступило в МЧС в 19:29 по московскому времени.

После взрыва начался сильный пожар, сообщил ТАСС. По данным источника, горели квартиры на двух пострадавших этажах. Кадры пожара также опубликовали очевидцы.