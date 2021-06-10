При взрыве газа в доме под Саратовом пострадал один человек

Взрыв газа прогремел в одной из квартир в доме в городе Ртищево Саратовской области. После этого в жилище вспыхнул пожар. Травмы получил один мужчина.

ЧП произошло в четверг утром. Квартира, где взорвался газ, расположена на первом этаже дома. Она сильно выгорела, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах области.

Огонь тушили на площади 40 квадратных метров. Всего в двухэтажном доме два подъезда. Пламя не успело распространиться на соседние квартиры. Точные причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

По данным местного издания «СарБК», пострадавший мужчина является хозяином квартиры, где произошли взрыв и пожар. Он получил ожоги различной степени и был госпитализирован.

Прибывшие на место ЧП сотрудники скорой осмотрели и других жильцов. Двое из них также были доставлены в больницы, потому что жаловались на плохое самочувствие.

Это уже второй за месяц взрыв газа в Саратовской области. В минувшую субботу, 5 июня, ЧП произошло в доме в Энгельсе. В результате пострадал мужчина. Он получил травму кисти.