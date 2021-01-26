При взрыве дома в Азербайджане погибла 33-летняя женщина. Видео

Спасатели МЧС разбирают завалы на месте взрыва, произошедшего в двухэтажном частном доме в городе Хырдалан Абшеронского района. Они извлекли из-под завалов шесть человек, в том числе ребенка. Найдена погибшей 33-летняя женщина.

Пострадавшие, уточнил Sputnik Азербайджан, помещены в Абшеронскую центральную районную больницу. Состояние одного из них оценивается как критическое.

Взрывной волной выбило стекла в соседних многоэтажных домах, пострадали припаркованные рядом автомобили.

Пока неизвестно, что стало причиной взрыва. По мнению очевидцев, это мог быть газ. Однако газовый оператор «Азеригаз» заявил, что ни один подземный газопровод через эту территорию не проходит.

Сразу после взрыва спасатели вытащили из-под завалов женщину и ребенка. Поисково-спасательные работы продолжаются.