При взрыве боеприпасов в Башкирии пострадали четыре человека

На территории бывшего арсенала в поселке Урман в Башкирии взорвались боеприпасы. В результате инцидента пострадали четыре человека.

«На место выехала следственно-оперативная группа СУСК РФ по региону, проводится проверка», — сообщили РИА «Новости» представители следственного управления СК по Башкирии.

Пострадавших госпитализировали в больницы Уфы: в травматологию и ожоговое отделение.

Ранее на территории воинской части в Урмане уже случались инциденты: в 2015 году там произошел пожар на складе. Тогда загорелась сухая трава, огонь перекинулся постройки и раздались взрывы. В результате пожарные эвакуировали часть населения поселка. Причиной пожара стало неосторожное обращение с порохом при утилизации.

В июне текущего года загорелся снаряд времен Великой Отечественной войны во время укладки асфальта в Воронеже. Рабочие задели один из найденных снарядов техникой, начался пожар, в результате которого пострадал один человек. Госпитализация не потребовалась. Боеприпасы вывезли на полигон и уничтожили.