Происшествия 03 февраля 2024, 08:17 При уничтожении беспилотника в Ростовской области никто не пострадал Губернатор Голубев: при ликвидации БПЛА в Ростовской области пострадавших нет РИА «Новости»

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В результате ликвидации беспилотника самолетного типа в Ростовской области никто не пострадал. Об этом сообщил в Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Сегодня ночью над территорией Ростовской области подразделениями нашего ПВО был поражен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Жертв и разрушений нет», — написал он.

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Ранее в Минобороны сообщили о перехвате и уничтожении семи дронов над территориями трех регионов — Волгоградской, Ростовской и Белгородской области.

Ранее в Волгограде в результате падения сбитого российскими системами ПВО беспилотника начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Спасатели ликвидировали открытое горение. При атаке ВСУ никто не пострадал.