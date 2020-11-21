При стрельбе в торговом центре Висконсина пострадали несколько человек

Мужчина открыл огонь в торговом центре Mayfair в городе Ваватоса. Он расположен неподалеку от административного центра штата, города Милуоки.

По словам мэра Ваватосы, Денниса Макбрайда, раненые госпитализированы, их жизни вне опасности.

По данным CBS58, были ранены как минимум три человека, их увезли на скорой. Как сообщило агентство Associated Press, из здания на носилках вынесли пятерых пострадавших. Очевидцы слышали от восьми до двенадцати выстрелов. Позднее полиция сообщила о ранении восьми человек.

На место прибыли более 70 полицейских. Они выясняют обстоятельства случившегося. Помощь в расследовании оказывает ФБР.

В феврале в торговом центре Mayfair полицейский смертельно ранил темнокожего подростка. Офицер говорил, что подросток направил на него пистолет. Несмотря на акции протеста, начавшиеся в городе, против сотрудника полиции не стали выдвигать обвинений.