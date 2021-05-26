При столкновении российского судна с японским россияне не пострадали

Среди членов экипажа российского торгового судна «Амур» пострадавших нет, сообщил генконсул РФ в Саппоро Сергей Марин. При столкновении российского судна с японским рыболовецким погибли три человека.

««По предварительным данным на нашем судне никто не пострадал. Это (авария) случилось только-только, судить еще сложно, о повреждениях тоже пока говорить преждевременно», — сообщил РИА «Новости» представитель компании «Амурское», которой принадлежит судно.

В среду, 26 мая, недалеко от порта города Момбецу на Хоккайдо столкнулись японское рыболовецкое судно Дай-хати Хокко-мару», на борту которого находились пять членов экипажа, и российское торговое «Амур». При столкновении японское судно перевернулось. Экипаж «Амура» спасли японцев, но трое из них находились в критическом состоянии. Позже агентство Киодо со ссылкой на пожарную охрану, в ведении которой находятся также функции службы спасения и скорой помощи, сообщило, что они умерли. Предположительно, от переохлаждения.

Причиной столкновения мог стать сильный туман.