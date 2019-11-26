При столкновении автобуса с жилым домом в Уфе пострадали 11 человек

Автобус с пассажирами влетел в жилой дом в Уфе. Видео Подробнее

«По уточненным данным впоследствии за медицинской помощью самостоятельно обратилось 7 человек. Из 11 человек, обратившихся в приемный покой ГКБ№ 21 после осмотра отпущено на амбулаторное лечение 11 человек», — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что с места ДТП сразу же были госпитализированы четыре пассажира, получивших травмы. Всего в салоне автобуса было 30 человек.

Авария на Проспекте Октября в Уфе произошла утром 26 ноября. Автобус с вахтовиками влетел в один из пятиэтажных домов. Пострадавших отправили в больницу, а остальных пассажиров пересадили на другое транспортное средство.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все детали и причины произошедшего ДТП.