При столкновении автобуса с жилым домом в Уфе пострадали 11 человек
После аварии с вахтовым автобусом в центре Уфы 11 пассажиров обратились за помощью к врачам. Сейчас всех пострадавших уже отпустили домой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.
Автобус с пассажирами влетел в жилой дом в Уфе. ВидеоПодробнее
«По уточненным данным впоследствии за медицинской помощью самостоятельно обратилось 7 человек. Из 11 человек, обратившихся в приемный покой ГКБ№ 21 после осмотра отпущено на амбулаторное лечение 11 человек», — рассказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что с места ДТП сразу же были госпитализированы четыре пассажира, получивших травмы. Всего в салоне автобуса было 30 человек.
Авария на Проспекте Октября в Уфе произошла утром 26 ноября. Автобус с вахтовиками влетел в один из пятиэтажных домов. Пострадавших отправили в больницу, а остальных пассажиров пересадили на другое транспортное средство.
Сейчас сотрудники полиции выясняют все детали и причины произошедшего ДТП.