Происшествия 05 января 2023, 18:00 При пожаре в жилом доме в Чувашии пострадали 10 детей и 11 взрослых Минздрав: 10 детей и 11 взрослых пострадали при пожаре в жилом доме в Чебоксарах РИА «Новости»

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При пожаре в жилом доме в Чебоксарах травмы получил 21 человек. Среди них — 10 детей и 11 взрослых. Новые данные появились в Telegram-канале Минздрава Чувашии. Ранее было известно о 15 пострадавших.

«По данным на 16:10 по московскому времени, среди пострадавших 21 человек, 10 из них дети», — уточнили в ведомстве.

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Детей доставили в республиканскую детскую клиническую больницу. Два ребенка находятся в состоянии средней степени тяжести, четырех отправили на амбулаторное лечение, еще четыре ребенка пока проходят необходимое обследование.

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Состояние двух взрослых пострадавших врачи оценивают как среднее. Один — в тяжелом состоянии. Шестеро получают амбулаторное лечение, еще два человека продолжают обследование в БСМП.

Пожар в жилом доме произошел на улице Шевченко. Глава Чувашии Олег Николаев в своем Telegram-канале заявил, что держит ситуацию на контроле. На месте работают оперативные службы. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.