При пожаре в Свердловской области погибли четыре ребенка. Фото с места

Пожар произошел в жилом доме в деревне Бызово в Свердловской области прошедшей ночью. В результате него четыре ребенка погибли. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«В ходе проливки и разборки сгоревших конструкций огнеборцами были обнаружены четыре погибших ребенка. По информации соседей еще один ребенок может находится под завалами», — сказано в сообщении ведомства.

Сейчас его поиски продолжаются.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Сообщение о пожаре на улице Рябиновская в деревне Бызово в Горноуральском городской округе Свердловской области поступило в 23:45 (21:45 по московскому времени). Через семь минут на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. К этому моменту одноэтажный деревянный дом полностью охватил огонь, обрушилась крыша.

Еще до приезда спасателей из здания самостоятельно выбрались четыре человека. Из них двое — дети. Их госпитализировали с ожогами.

«Тушение пожара осложнялось большой горючей загрузкой — огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям дома», — добавили в МЧС,

В 00:20 (22:20 по московскому времени) удалось локализовать пожар на площади 100 квадратных метров. В 01:01 (23:01 по московскому времени) пламя удалось потушить. После этого пожарные занялись проливкой конструкций и разбором завалов.

Семья, которая жила в доме, находилась на учете социальной службы. Инспекторы надзорной деятельности МЧС России не раз проводили с людьми разъяснительные профилактические беседы о пожарной безопасности.