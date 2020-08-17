При пожаре в Ступине обгорели 5 человек. Видео и фото

В результате пожара в частном доме в Московской области пострадали пятеро человек. Известно, что ожоги получили взрослые и дети.

UPD: При разборе завалов на месте сгоревшего дома спасатели обнаружили труп ребенка.

Пожар начался примерно в 06:00 в селе Верзилово (Ступинский район). Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Как уточнил ТАСС, в тот момент в доме находились шесть человек.

«По уточненным данным, пострадали двое детей и трое взрослых, они получили ожоги различной степени тяжести, у двоих — до 90% ожогов тела», — заявил представитель экстренных служб.

Источник фото: пресс-служба МЧС РФ по Московской области

Судьба еще одного несовершеннолетнего остается неизвестной. По информации «360», ребенок, которого ищут, мог убежать. Его видели соседи. Их слова сейчас проверяют.

Ранее говорилось, что женщина и другой ребенок получили ожоги 90% тела, а 16-летний подросток — ожог рук.

В 06:27 огонь локализовали на площади 48 квадратных метров, а в 06:56 открытое горение в здании ликвидировали. На месте продолжают работать 31 человек и десять единиц техники. От МЧС — три человека и одна единица техники. Причины случившегося выясняются.