При пожаре в Ступине обгорели 5 человек. Видео и фото
UPD: При разборе завалов на месте сгоревшего дома спасатели обнаружили труп ребенка.
Пожар начался примерно в 06:00 в селе Верзилово (Ступинский район). Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.
Как уточнил ТАСС, в тот момент в доме находились шесть человек.
«По уточненным данным, пострадали двое детей и трое взрослых, они получили ожоги различной степени тяжести, у двоих — до 90% ожогов тела», — заявил представитель экстренных служб.
Судьба еще одного несовершеннолетнего остается неизвестной. По информации «360», ребенок, которого ищут, мог убежать. Его видели соседи. Их слова сейчас проверяют.
Ранее говорилось, что женщина и другой ребенок получили ожоги 90% тела, а 16-летний подросток — ожог рук.
В 06:27 огонь локализовали на площади 48 квадратных метров, а в 06:56 открытое горение в здании ликвидировали. На месте продолжают работать 31 человек и десять единиц техники. От МЧС — три человека и одна единица техники. Причины случившегося выясняются.