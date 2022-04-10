При пожаре в школе-интернате в Красноярском крае пострадал ребенок

При пожаре в школе-интернате на Таймыре есть пострадавшие — один ребенок отравился угарным газом, об этом сообщило издание «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Загорелось одноэтажное деревянное здание школы-интерната поселка Носок Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края.

«По предварительным данным, пострадал один ребенок, у него отравление угарным газом. Всего эвакуированы 83 ребенка и три человека персонала», — уточник собеседник издания.

МЧС по региону подтвердило факт возгорания. Сообщение о пожаре в службу спасение поступило в 17:48 по московскому времени. Все, кто был в здании, эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных. Один из учеников надышался угарным газом, его госпитализировали, но уже выписали, сообщили в пресс-службе МЧС. Продолжается тушение пожара, на объекте работают 14 человек и шесть единиц техники. В здании сильное задымление, передает слова МЧС издание.