Происшествия 06 января 2023, 18:10 При пожаре в одном из корпусов МИД никто не пострадал — Захарова Захарова: возможная причина пожара в корпусе МИД РФ — короткое замыкание

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Возгорание в здании пресс-центра МИД РФ произошло в подвальных этажах, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова в своем Telegram-канале. Данные о том, что пожар якобы произошел в рабочих помещениях, она назвала не соответствующими действительности.

«В одном из корпусов здания МИД в техническом помещении сработала пожарная сигнализация. Возможная причина — короткое замыкание», — уточнила она.

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По словам Захаровой, на месте работают сотрудники МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.

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По информации источника «360», возгорание произошло в электрощите на втором этаже. Огонь потушили на площади два квадратных метра.