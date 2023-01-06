06 января 2023, 18:10
При пожаре в одном из корпусов МИД никто не пострадал — Захарова
Захарова: возможная причина пожара в корпусе МИД РФ — короткое замыкание
Возгорание в здании пресс-центра МИД РФ произошло в подвальных этажах, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова в своем Telegram-канале. Данные о том, что пожар якобы произошел в рабочих помещениях, она назвала не соответствующими действительности.
«В одном из корпусов здания МИД в техническом помещении сработала пожарная сигнализация. Возможная причина — короткое замыкание», — уточнила она.
Реклама
По словам Захаровой, на месте работают сотрудники МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.
Реклама
По информации источника «360», возгорание произошло в электрощите на втором этаже. Огонь потушили на площади два квадратных метра.
МИД РФ
Реклама
Реклама