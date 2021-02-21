При пожаре в Новой Москве погиб ребенок

Деревянное строение с мансардным этажом загорелось в СНТ «Простоквашино» в поселении Роговское Троицкого административного округа города Москвы. Об этом «360» сообщили в пресс-службе МЧС.

Новость о возгорании поступила в 11:16. Площадь пожара 60 квадратных метров. В 12:04 спасатели МЧС локализовали пожар, а открытое горение ликвидировали в 12:21.

«На месте пожара в поселении Роговское, СНТ „Простоквашино“ (ТАО), к сожалению, обнаружен погибший», — сообщили в ведомстве.

Один человек также обратился за помощью к медикам. Погиб ребенок, уточнил источник «360».

Причины возгорания пока не называются.