При пожаре в московском пансионате погибли два человека, сообщили «360» в МЧС. Мэр города Сергей Собянин в своем Twitter написал, что большинство проживающих в частном пансионате престарелых спасены.

Источник фото: Twitter

Сейчас возгорание ликвидировано. 50 человек спасли, 13 пострадали. По данным спасателей, горел кабель на -1 и первом этаже. Площадь пожара составила 300 квадратных метров, отмечает Mash. Ликвидация возгорания завершена в 22.20 по московскому времени.

ЧП произошло в доме престарелых в районе Кунцево по улице Мякининской. На место пожара выехал заммэра Москвы Петр Бирюков и глава МЧС России Евгений Зиничев, пишут СМИ.

По факту пожара возбуждено уголовное дело.