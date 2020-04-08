08 апреля 2020, 22:39
При пожаре в московском пансионате погибли 2 человека — МЧС
При пожаре в московском пансионате погибли два человека, сообщили «360» в МЧС. Мэр города Сергей Собянин в своем Twitter написал, что большинство проживающих в частном пансионате престарелых спасены.
Сейчас возгорание ликвидировано. 50 человек спасли, 13 пострадали. По данным спасателей, горел кабель на -1 и первом этаже. Площадь пожара составила 300 квадратных метров, отмечает Mash. Ликвидация возгорания завершена в 22.20 по московскому времени.
ЧП произошло в доме престарелых в районе Кунцево по улице Мякининской. На место пожара выехал заммэра Москвы Петр Бирюков и глава МЧС России Евгений Зиничев, пишут СМИ.
По факту пожара возбуждено уголовное дело.