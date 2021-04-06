При пожаре в многоэтажке под Петербургом пострадали 2 человека. Видео с места

Пожар произошел в многоэтажном жилом доме в Кудрове под Санкт-Петербургом. В результате ЧП два человека пострадали. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Ленинградской области.

ЧП случилось утром 6 апреля в 12-этажном доме на улице Столичная. Пожар начался на 10 этаже. Квартиры на этом и 11 этаже оказались заблокированы. Пожарные прибыли на место спустя пять минут после вызова. Они оперативно смогли справиться с огнем.

«По предварительным данным, двух пострадавших госпитализировали во Всеволожскую больницу», — сказано в заявлении ведомства.

Видео прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

Life написал, что пострадали мужчина и девушка. Молодой человек находится в тяжелом состоянии. В огне погибла собака пары. Всего из дома эвакуировали 20 человек.

По предварительным данным, пожар начался после взрыва электросамоката. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».