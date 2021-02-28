При пожаре в якутском поселке Айхал погиб человек

В результате пожара, вспыхнувшего в двухэтажном многоквартирном доме в поселке Айхал Мирнинского района Якутии, пострадали два человека, еще один - погиб.

Об этом сообщило региональное управление МЧС республики Саха (Якутия).

«В ходе тушения пожара огнеборцами были обнаружены фрагмента тела погибшего человека (личность устанавливается), также с места пожара в приемный покой городской больницы были доставлены два человека, получивших травмы», — рассказали в пресс-службе.

На момент прибытия первого пожарного подразделения горел второй этаж и кровля здания на площади 180 квадратных метров. Горению был присвоен повышенный ранг пожара № 2. Здание сгорело полностью на общей площади 360 квадратных метров. В тушении участвовали 19 человек и пять единиц спецтехники.

Сейчас выясняются обстоятельства случившегося.