При пожаре в хосписе подмосковного Красногорска погибли 9 человек

Число погибших во время пожара в частном хосписе в подмосковном Красногорске возросло до девяти человек. Об этом «360» сообщили в главке МЧС по Московской области.

Ранее стало известно о пяти погибших на пожаре.

20 человек, по данным МЧС, смогли самостоятельно выбраться из горящего здания, восемь из них — это сотрудники хосписа. Всего в момент возгорания в хосписе находились 37 человек.

Сообщение о пожаре поступило ближе к полуночи. Горело здание по адресу: Красногорск, поселок Опалиха, улица Тернистая, дом 4. Очаг возгорания находился на втором этаже. К 00:32 мск пожар на площади 15 квадратных метров потушили.

Прокуратура Подмосковья начала проверку по факту пожара.

Жильцами хосписа-пансионата «Второй дом» были пожилые люди. По документам учреждение было оформлено как частный жилой дом, сообщили РИА «Новости» в администрации городского округа.

«Здесь по документам просто дом, никакой хоспис не зарегистрирован, — сказали там, добавив, что будут разобраться в ситуации.

По данным подмосковного главка МЧС, в момент пожара в здании находились 18 лежачих пациентов.