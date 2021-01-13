Пять человек погибли при пожаре в Хабаровске

В результате пожара в жилом много квартирном доме в Хабаровске, расположенном по адресу улица Белорусская, 2, погибли пять человек.

Об этом «360» сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС России.

«Вызов поступил около 03:33. Возгорание произошло в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома. В 04:00 пожар на площади десять квадратных метров был полностью ликвидирован. На месте работали 28 человек и 11 единиц техники. Погибли пять человек. Причины и обстоятельства смерти устанавливаются», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По сообщению «Интерфакса», двое из пяти человек были несовершеннолетними.

Видео: МЧС РФ