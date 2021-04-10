При пожаре в Дмитрове пострадал один человек

В результате возгорания одной из хозпостроек в подмосковном Дмитрове пострадал один человек. Пожар тушили семь специалистов МЧС и две единицы спецтехники.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в Дмитровском городском округе, ул. Внуковская, д. 62. Есть пострадавший. Принятыми мерами пожар ликвидирован», — говорится в сообщении.

Сообщение о возгорании поступило 10 апреля в 00:00, пожар был ликвидирован в 00:45.