При пожаре в частном доме в Якутске погибли три человека

Пожар произошел в частном доме и гараже в Якутске. На месте происшествия спасатели обнаружили фрагменты трех тел. Предположительно в доме находилось четыре человека, сообщила пресс-служба в ГУ МЧС по региону.

Пожар произошел в одном из домов по улице Луговая. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горели частный дом с гаражом. Пожар удалось ликвидировать на площади в 140 квадратных метров.

Сейчас спасатели производят разбор конструкций на месте происшествия. Также на месте работают психолог и дознаватели регионального управления МЧС России. Причина пожара, виновный и ущерб устанавливается, отметили в ведомстве.

К тушению возгорания было привлечено 54 человека и 14 единиц техники.

Пожар вспыхнул в квартире одного из домов в Костроме вечером 6 июня. Взрослые оставили дома троих детей, заперли дверь на ключ и ушли. Во время отсутствия родителей ребенок поджег диван, после чего разгорелся сильный пожар. Соседи не смогли попасть внутрь. В итоге прохожим пришлось лезть к окну по водосточной трубе. Никто не пострадал, но мужчины выбрали крайне рискованный способ спасения. Что делать в подобной ситуации, рассказали профессиональные спасатели.