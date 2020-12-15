При пожаре в башкирском селе Ишбулдино погибли 11 человек. Фото и видео

На месте тушения пожара по улице Кизильской, 31 в селе Ишбулдино Абзелиловского района в Башкирии найдены тела 11 человек. Полная ликвидация возгорания была зафиксирована в 04:00 (мск.). На месте работали шесть единиц спецтехники и 16 человек.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«В 00:53 мск поступило сообщение о пожаре по улице Кизильской в населенном пункте Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии. В ходе тушения на месте пожара обнаружены тела 11 погибших», — сообщили агентству. Уточняется, что горел частный пансионат площадью 162 квадратных метра.

По данным Telegram-канала 112, пожар произошел в частном доме престарелых. Были эвакуированы еще четыре человека.

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан сообщило, что на момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось открытое горение по всей площади деревянного одноэтажного строения с мансардой размером 9×8 метров, зарегистрированного как «Дом милосердия».

«Работает следственно-оперативная группа, дознаватель МЧС России. На место направлены эксперты испытательной пожарной лаборатории. Организовано оповещение родственников, оказывается психологическая помощь», — сообщили «Интерфаксу».

Прокуратура Башкирии проведет проверку по факту пожара в пансионате в селе Ишбулдино.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что пансионат для престарелых не имел лицензии на размещение постояльцев.

«У частного пансионата „Дом престарелых“ была лицензия для предоставления социальных услуг престарелым и инвалидам без проживания», — сказал собеседник агентства.