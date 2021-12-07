При пожаре на складе в Подмосковье погиб рабочий

Один человек погиб при пожаре, который охватил склад в деревне Деньково. Тело рабочего обнаружили после локализации пламени. В региональном СК начали доследственную проверку.

Жертвой пожара стал мужчина, работавший в строительной организации. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Московской области.

Следователи организовали доследственную проверку. Им предстоит установить причины и обстоятельства случившегося. По результатам примут процессуальное решение.

Пламя удалось локализовать в 16:34 на площади 500 «квадратов», уточнили в региональном главке МЧС.

Складское помещение площадью 10 тысяч квадратных метров в деревне под Истрой загорелось 7 декабря. Пожару присвоили второй ранг. Борьбу с огнем осложнили находившиеся в здании стройматериалы. Для тушения возгорания направили 21 единицу техники и 68 человек.