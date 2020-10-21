При пожаре на нефтебазе в Дагестане пострадал человек. Видео

В результате взрыва на нефтебазе возле города Хасавюрт в Дагестане возник пожар. По данным региональных экстренных служб пострадал один человек. Сейчас возгорание ликвидировано.

Об этом ТАСС сообщили в администрации Хасавюрта.

«16:56 поступило сообщение о взрыве на нефтебазе на выезде из города Хасавюрт в сторону Османюрт. По предварительным данным, есть один пострадавший. На место выехали два пожарных расчета и одна бригада скорой помощи», — сказали в администрации.

Причины пожара устанавливаются.

По данным местных СМИ, нефтебаза была неработающей. Разные источники утверждают, что там загорелся «КамАЗ» или цистерна с нефтепродуктами. Пострадавшего осмотрели врачи и отпустили домой.