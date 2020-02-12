    12 февраля 2020, 21:11

    При пожаре на мурманской шахте пропал горняк

    Кирилл Фролов

    На Кировском руднике в Мурманской области произошел пожар. Из шахты эвакуировали 383 горняка, один пропал, сообщили «Интерфаксу» и  РИА «Новости» в экстренных службах региона.
    При пожаре на мурманской шахте пропал горняк

    Информацию о пожаре и пропаже шахтера подтвердил собеседник ТАСС. По его словам, пожар возник на горизонте, расположенном в 250 метрах под землей.

    Возгорание ликвидировали. На месте работают оперативные службы. Спасатели ищут пропавшего горнорабочего.

    Рудник находится в городе Кировске. На нем добывают апатит-нефелиновую руду. Предприятие является филиалом АО «Апатит», которое, в свою очередь, принадлежит группе «Фосагро» — одному из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений и апатитового концентрата.

    Сегодня в Кировске МЧС начало командно-штабные учения. Первый день был посвящен опасности схода лавин. В последующие дни планировалось «разыграть различные сценарии чрезвычайных ситуаций», сообщили в группе ведомства во «ВКонтакте».

    «По легенде учений сегодня в Кировске установлен 5 уровень лавинной опасности (экстремальный), в связи с чем были условно осуществлены принудительные спуски лавин, оповещение населения, приведение в готовность всех ответственных сил и средств», — сказано в сообщении.