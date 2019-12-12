При пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб один человек

Тело одного погибшего обнаружено при ликвидации возгорания на крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. Это был военнослужащий северного флота, сообщили в пресс-службе Севморфлота. Экстренные службы спасения на данный момент ищут еще двоих пропавших.

Ранее днем 12 декабря на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», находящемся у причала в Мурманске, произошел пожар во время ремонтных работ в первом энергоотсеке на второй палубе.

Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» завершится в 2020 году Подробнее

По предварительной информации, на корабле загорелось дизельное топливо. Огонь охватил 120 квадратных метра энергоотсека. На борту корабля находились около 400 человек.

«Адмирал Кузнецов» — единственный авианесущий крейсер в России. Он вернулся в Североморск для ремонтных работ, после боевых действий у берегов Сирии в феврале 2017 года. Ремонт предполагалось завершить до конца 2020 года.