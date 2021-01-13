При пожаре на юго-западе Москвы погиб человек

В районе Коньково на юго-западе Москвы произошел пожар в девятиэтажном жилом доме. Погиб человек, сообщил источник «360».

Пожар случился в доме № 75 корпус 4 по Профсоюзной улице. Загорелась квартира на восьмом этаже. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Причины возгорания неизвестны.

В Екатеринбурге на днях сгорела квартира в многоэтажке. Жертвами пожара стали восемь человек — пожар начался ночью, подъезд быстро заволокло дымом и несколько жителей задохнулись. Среди погибших — жительница с верхнего этажа и ее малолетняя дочь. Перед смертью женщина писала в Twitter с просьбами о помощи.

Вероятной причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем.