При пожаре на десантном корабле США пострадал 21 человек

Все пострадавшие отравились продуктами горения. Они госпитализированы. В настоящее время их состояние оценивается как стабильное.

«По предварительным данным, взрыв произошел из-за повышения температуры в результате пожара… Причины возгорания выясняет следствие», — добавил Филип Собек.

Пожар начался на нижней грузовой палубе корабля. Это площадка, где находится техника морской пехоты. Его не могут потушить уже более 12 часов. По словам Собек, опасности выброса ядовитых веществ нет, столбы черного дыма возникают из-за горения внутренней обстановки и мебели.

Возгорание на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard на военно-морской базе США в Сан-Диего произошло в воскресенье около 09:00 по местному времени. На борту находилось порядка 160 человек.

Глава пожарно-спасательной службы Колин Стоуэлл сообщил CNN, что огонь возможно придется тушить «несколько дней», пока судно не прогорит изнутри до ватерлинии.