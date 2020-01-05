При подрыве школьного автобуса в Буркина-Фасо погибли 14 человек

Подрыв произошел в провинции Суру на юго-западе страны. Мина сработала под одним из трех автобусов, следовавших в колонне. Всего в них находились 160 человек.

Школьники направлялись в город Тома. По данным источников агентства, они возвращались на учебу после новогодних каникул.

Провинция Суру граничит с Республикой Мали, часть которой контролируют исламисты, связанные с «Аль-Каидой» и «Исламским государством» (террористические организации, запрещенные в РФ). В последние два года террористы стали проводить более активные вылазки.

24 декабря в результате атаки боевиков на блок-пост военных в провинции Сум погибли 35 мирных жителей, главным образом женщин. В нападении, по сообщениям властей, были убиты 87 боевиков и местных силовиков.