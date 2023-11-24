Происшествия 24 ноября 2023, 11:33 При перехвате трех БПЛА над Волгоградской областью никто не пострадал Губернатор Бочаров: при перехвате беспилотников над регионом пострадавших нет РИА «Новости»

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При перехвате беспилотников над Волгоградской областью 24 ноября никто не пострадал, разрушений также не зафиксировали, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Его комментарий опубликовали в официальном Telegram-канале администрации региона.

Бочаров уточнил, что в общей сложности российские военные перехватили и нейтрализовали три беспилотных летательных аппарата.

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«Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет», — подчеркнул он.

Международный аэропорт Волгограда в настоящее время работает штатно, задержек рейсов из-за перехвата БПЛА не было, сообщила ТАСС пресс-секретарь воздушной гавани Анастасия Голодова.

Утром Минобороны сообщало о пресечении минувшей ночью очередной попытки террористической атаки противника с применением БПЛА самолетного типа.

Дежурные средства ПВО уничтожили 13 беспилотников над Крымским полуостровом и три — над территорией Волгоградской области.