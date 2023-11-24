24 ноября 2023, 11:33
При перехвате трех БПЛА над Волгоградской областью никто не пострадал
Губернатор Бочаров: при перехвате беспилотников над регионом пострадавших нет
При перехвате беспилотников над Волгоградской областью 24 ноября никто не пострадал, разрушений также не зафиксировали, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Его комментарий опубликовали в официальном Telegram-канале администрации региона.
Бочаров уточнил, что в общей сложности российские военные перехватили и нейтрализовали три беспилотных летательных аппарата.
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«Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет», — подчеркнул он.
Международный аэропорт Волгограда в настоящее время работает штатно, задержек рейсов из-за перехвата БПЛА не было, сообщила ТАСС пресс-секретарь воздушной гавани Анастасия Голодова.
Утром Минобороны сообщало о пресечении минувшей ночью очередной попытки террористической атаки противника с применением БПЛА самолетного типа.
Дежурные средства ПВО уничтожили 13 беспилотников над Крымским полуостровом и три — над территорией Волгоградской области.
Беспилотники
Минобороны РФ
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