18 января 2024, 10:12
При перехвате беспилотника над Ленобластью никто не пострадал
Администрация Ленобласти: при перехвате БПЛА пострадавших и разрушений нет
В результате перехвата беспилотника над территорией Ленобласти пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщили в администрации региона.
«Пострадавших и разрушений в связи с подавлением БПЛА над территорией Ленобласти нет», — указали в сообщении в официальном Telegram-канале администрации.
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О перехвате беспилотника самолетного типа над Ленобластью минувшей ночью сообщило Минобороны.
«Около 01:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — подчеркнули в ведомстве.
Дежурные средства ПВО уничтожили один БПЛА над территорией Подмосковья и один перехватили над территорией Ленобласти.
Ленинградская область
Беспилотники
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