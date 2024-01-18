Происшествия 18 января 2024, 10:12 При перехвате беспилотника над Ленобластью никто не пострадал Администрация Ленобласти: при перехвате БПЛА пострадавших и разрушений нет РИА «Новости»

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В результате перехвата беспилотника над территорией Ленобласти пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщили в администрации региона.

«Пострадавших и разрушений в связи с подавлением БПЛА над территорией Ленобласти нет», — указали в сообщении в официальном Telegram-канале администрации.

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О перехвате беспилотника самолетного типа над Ленобластью минувшей ночью сообщило Минобороны.

«Около 01:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — подчеркнули в ведомстве.

Дежурные средства ПВО уничтожили один БПЛА над территорией Подмосковья и один перехватили над территорией Ленобласти.