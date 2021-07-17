При падении легкомоторного самолета около Горино пострадавших не было. Об этом «360» сообщили в пресс-службе МЧС по Ивановской области.

«В 18:44 17 июля в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Ивановской области по линии „112“ поступило сообщение о нештатной посадки летательного аппарата по адресу: река Харинка, вблизи местечка Горино городского округа Иваново», — уточнил собеседник.

По последним данным, пострадавших нет. К месту нештатной посадки были направлены 35 человек и 9 единиц техники.

Пилот при падении не пострадал, сообщил «Интерфакс». Летательный аппарат сейчас буксируют к берегу. Предварительно, летчик проводил «тестовый полет, при котором после взлета пропала воздушная тяга».

Местные СМИ утверждают, что аппарата облетывался после регламентного обслуживания и разрешения на полет не имел. По предварительным данным, самолет прибыл с аэродрома Татарское Костромской области.

Следком и транспортная прокуратура принимается решение о классификации происшествия. Возможно, будет возбуждено уголовное дело по статье нарушения правил полетов. В МЧС решили установить боновые заграждения на месте падения. Не исключается утечка топлива в реку.

На днях в Томской области совершил жесткую посадку Ан-28. Он перевернулся, были сломаны шасси и крыло. Пассажиры и экипаж остались живы. Серьезных травм не зафиксировано.