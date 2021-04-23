При падении легкомоторного самолета под Иркутском погибли 2 человека

Два человека погибли в результате падения легкомоторного самолета в Иркутской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы региона.

По данным источника ТАСС, ЧП произошло в Черемховском районе в двух километрах от поселка Рысево. Там самодельный легкомоторный самолет упал в поле.

«В результате погибли пилот и пассажир», — сказал собеседник агентства.

Помощник руководителя Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Игорь Медведев подтвердил «360» информацию о том, что самолет упал. Остальные комментарии будут позже. Сейчас выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.