При падении легкомоторного самолета под Хабаровском погиб 1 человек

Легкомоторный самолет Р-2002 упал при взлете вблизи от аэродрома «Калинка» в Хабаровском районе. По предварительным данным, на борту находилось два человека. Один из них погиб, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о падении легкомоторного самолета поступила в 03:47 по московскому времени в субботу, 24 июля.

На место происшествия оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения Хабаровского края.

По предварительной информации, на борту самолета находилось два человека, один из них погиб, второй с травмами был доставлен в больницу. О его состоянии пока не сообщается.

На месте происшествия работают сотрудники следственных органов, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В общей сложности задействовано 21 человек и пять единиц техники.