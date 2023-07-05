Происшествия 05 июля 2023, 00:31 При обстреле Макеевки пострадали 25 человек — Пушилин Пушилин: не менее 25 человек пострадали в результате удара ВСУ по Макеевке РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины обстреляли Червоногвардейский район и больницу в Макеевке Донецкой Народной Республики. В результате пострадали не меньше 25 человек, среди них два ребенка, сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.

«На данный момент известно о 25 пострадавших, в том числе ранены два ребенка: девочка два года девять месяцев и мальчик семи лет. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», — написал он.

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Врио главы ДНР также отметил, что повреждения получили многоквартирных жилых домов, здания больницы, школы и детского сада. По его словам, взрывную волну почувствовали большинство жителей Макеевки и Донецка.

Мэр Макеевки Владислав Ключаров также сообщил об эвакуации пациентов из поврежденной ВСУ больницы. В результате атаки сильно пострадал хирургический корпус, в здании выбило практически все стекла. После этого было принято решение перевести всех пациентов в другие больницы. Также под огнем украинских боевиков оказались Ворошиловский и Калининский районы Донецка.