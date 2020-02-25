    25 февраля 2020, 03:47

    При обрушении строящегося дома в Ижевске погиб рабочий

    Анастасия Кукова

    В результате обрушения лестничного марша на строительстве 17-этажного жилого дома в Ижевске придавило двух рабочих. Один из них погиб на месте, другой был доставлен в больницу.
    При обрушении строящегося дома в Ижевске погиб рабочий

    Региональное управление Следственного комитета завело уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Несчастье произошло на Воткинском шоссе, дом 43.

    Сейчас на месте трагедии работаю следователи. Они выясняют обстоятельства случившегося.

    Как сообщили в МЧС Удмуртии, в республиканскую клиническую больницу был доставлен мужчина 1999 года рождения. Рабочий 1985 года рождения — погиб.

    Источник видео: МЧС Удмуртии

    В середине февраля в Санкт-Петербурге погиб промышленный альпинист, сорвавшийся с крыши при покраске дома.