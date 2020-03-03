При обрушении дома в Самаре пострадали женщина и дети. Видео

В результате обрушения жилого дома в Самаре пострадали одна женщина и четверо детей, двое из которых сейчас в больнице. Об этом рассказала глава города Елена Лапушкина, которая сейчас находится на месте происшествия, сообщил корреспондент «360».

По ее словам, дом, в котором произошло ЧП, признан аварийным и подлежащем к сносу. В нем было три квартиры в собственности и одна муниципальная. Она объяснила, что жителям муниципальной квартиры предоставлено жилье в Волгаре (жилой район города — прим. ред.), и они согласились на переезд. Жители приватизированных квартир отказались от переезда в предложенные квартиры и сейчас администрация города по закону проводит процедуру изъятия.

«Обрушилась стена дома. Обрушилась на дом № 128 по улице Арцыбушевской. Этот дом находится в частной собственности, у него в ближайшее время будем признавать сложную, чрезвычайную ситуацию и рассматривать, что дальше делать», — рассказала Лапушкина журналистам.

Она также рассказала о ситуации с пострадавшими.

«Одна женщина сейчас находится в Пироговке под наблюдением врачей. Четверо детей: двое детей были направлены в Середавино на предварительное обследование, если ничего не случится, завтра утром их вернут обратно домой, родителям; двое старших детей остаются с родителями в соседнем доме, на Арцыбушевской, 96», — объяснила глава Самары.

По ее словам, информация о хлопке, который предшествовал обрушению здания не подтверждается.

«Пока не подтверждается эта информация, вряд ли он [хлопок] на самом деле был, но действительно дом аварийный», — заключила Лапушкина.

Около двух часов назад стало известно, что в двухэтажном многоквартирном доме в Самаре произошел взрыв. По сообщениям СМИ, взорвался газовый баллон. Очевидцы в социальных сетях публиковали видео с места событий.