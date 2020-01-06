При нападении на военную базу в Кении погибли американцы

Среди погибших один американский военнослужащий и два гражданских специалиста. Ранения получили гражданские подрядчики Минобороны США. Состояние раненых стабильное, их эвакуировали в госпиталь.

Нападение на военную базу в Кении произошло ранним утром в воскресенье, 5 января. В отчете кенийской полиции, с которым ознакомилось агентство Reuters, говорилось, что во время нападения боевики уничтожили два самолета и два вертолета американской армии, а также несколько военных автомашин. В заявлении группировки «Аль-Шабаб»* сообщалось об уничтожении семи самолетов и трех военных транспортных средств.

Боевики пытались пробиться к взлетной полосе, их нападение было отбито. Кенийские военные заявили, что в ходе атаки были убиты пятеро боевиков.

Радикальные исламисты «Аш Шабаб»* («Движение молодых моджахедов») совершают нападения в Сомали и Кении. Группировка связана с запрещенной в России террористической организацией «Аль-Каида»*.

*Террористические организации, запрещенные в РФ.