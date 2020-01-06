    06 января 2020, 00:52

    При нападении на военную базу в Кении погибли американцы

    Кирилл Фролов

    Трое граждан США погибли, двое получили ранения при нападении боевиков сомалийской террористической группировки «Аш-Шабаб» (запрещена в России) на военную базу в Кении. Об этом сообщили в пресс-службе американского военного командования в Африке.
    При нападении на военную базу в Кении погибли американцы

    Среди погибших один американский военнослужащий и два гражданских специалиста. Ранения получили гражданские подрядчики Минобороны США. Состояние раненых стабильное, их эвакуировали в госпиталь.

    Нападение на военную базу в Кении произошло ранним утром в воскресенье, 5 января. В отчете кенийской полиции, с которым ознакомилось агентство Reuters, говорилось, что во время нападения боевики уничтожили два самолета и два вертолета американской армии, а также несколько военных автомашин. В заявлении группировки «Аль-Шабаб»* сообщалось об уничтожении семи самолетов и трех военных транспортных средств.

    Боевики пытались пробиться к взлетной полосе, их нападение было отбито. Кенийские военные заявили, что в ходе атаки были убиты пятеро боевиков.

    Радикальные исламисты «Аш Шабаб»* («Движение молодых моджахедов») совершают нападения в Сомали и Кении. Группировка связана с запрещенной в России террористической организацией «Аль-Каида»*.

    *Террористические организации, запрещенные в РФ.