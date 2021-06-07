В массовой драке после свадьбы в Ульяновской области пострадали два человека

Два человека пострадали во время массовой драки на свадьбе в Ульяновской области. Местная полиция начала расследование.

«6 июня, около 20:00, в дежурную часть поступило сообщение, что на улице Школьной села Лебяжье Ульяновской области происходит конфликт между группами граждан. В результате инцидента в медицинское учреждение обратились двое жителей Ульяновской области», — сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве уточнили, что сейчас сотрудники полиции устанавливают участников конфликта. По предварительным данным, массовая драка произошла после празднования свадьбы в Димитровграде.

Ранее в селе Лебяжье под Димитровградом в Ульяновской области свадьба закончилась массовой дракой. По словам очевидцев, сцепились даже женщины. Сообщество «Плохие новости» сообщило, что свадьба была цыганской и в драке приняли участие представители двух таборов.

Ранее житель Индии женился на сестре своей невесты сразу после ее смерти. Девушка на своей свадьбе умерла от сердечного приступа. Жених не растерялся и тут же женился на ее сестре.