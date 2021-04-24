При крушении вертолета в Мексике погиб человек

Около военной базы в мексиканском муниципалитете Аподака произошло крушение вертолета. Служба гражданской защиты штата сообщила, что найдено тело пилота.

Об этом сообщило РИА «Новости».

«За военной базой на 19-м километре шоссе на Ларедо, муниципалитет Аподака, упал и загорелся вертолет… На месте инцидента обнаружено тело человека», — приводит агентство сообщение службы.

На месте происшествия все еще работают спасатели.

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