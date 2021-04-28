При ДТП в Саратове пострадали 6 человек. Видео с места

Две машины столкнулись в Саратове в ночь на 28 апреля. Шесть человек пострадали, их доставили в больницы. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.

ЧП произошло в Ленинском районе Саратова на улице Топольчанская. Там столкнулись Volkswagen и Renault. После сильного удара один из автомобилей изменил траекторию движения. В итоге иномарка сбила 18-летнюю девушку, которая переходила дорогу. Ее доставили в больницу.

Источник фото: пресс-служба ОГИБДД Саратова

Также госпитализация понадобилась еще пяти людям. Это оба водителя и три пассажира. Среди пострадавших — трехлетняя девочка. Об их состоянии ничего не известно. Полиция выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.