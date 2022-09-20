При ДТП с маршруткой в Саратове пострадали 18 человек | 360°

Происшествия 20 сентября 2022, 07:50 Поделиться Telegram

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Viber При ДТП с маршруткой в Саратове пострадали 18 человек МВД: число жертв ДТП с маршруткой в Саратове увеличилось до 18 человек ГУ МЧС России по Саратовской области

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Маршрутный микроавтобус в Саратове врезался в столб. Пострадали 18 человек, в том числе подростки. Один человек отказался от госпитализации, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД России по Саратовской области.

«17 человек госпитализированы, одному оказана медпомощь. Женщина 1965 года рождения после оказания помощи отпущена», — рассказала начальник пресс-службы регионального главка МВД Анастасия Захарова.

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Среди госпитализированных 13 пассажирок, в том числе трое несовершеннолетних — две 16-летние и одна 17-летняя. Пострадали трое мужчин, которые тоже ехали в маршрутке, и водитель 1969 года рождения.

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Авария произошла 19 сентября в 17:50 (16:50 по московскому времени) около дома №168 на улице Политехническая, уточнили в ГУ МЧС РФ по региону. По информации «МВД Медиа», водитель маршрутки № 57 не справился с управлением и врезался в столб — световую опору.

Прокуратура Саратовской области начала проверку.

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