При ДТП с маршруткой на Ставрополье пострадали пять человек

Авария произошла с участием легкого автомобиля и маршрутки в центре Ставрополя. В результате случившегося пострадали пять человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Ставропольскому краю.

ЧП произошло 19 июля, в 20:00, на пересечении улиц Артема и Лермонтова.

Маршрутное такси Real выехало на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулось с автомобилем Kia Cerato.

«В результате ДТП пострадали пять человек», — сказано в сообщении ведомства, которое процитировало РИА «Новости».

Водитель Kia получил тяжелые травмы. В больницу доставили четырех пассажиров автобуса. В их числе ребенок двух с половиной лет.

За рулем автобуса находился 32-летний мужчина. Месяц назад он уже попадал в ДТП. По факту случившегося проводится проверка. Информацию о ЧП направят в Министерство транспорта региона. В прокуратуре Ставропольского края также заявили, что проводят проверку.