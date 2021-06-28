При ДТП под Астраханью пострадали 8 подростков

Восемь подростков попали в больницу после ДТП в Володарском районе Астраханской области. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону на своей странице во «ВКонтакте».

Сообщение о ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2107 на въезде в населенный пункт Зеленка в Володарском районе поступило в МЧС в 05:15 (04:15 по московскому времени).

По предварительным данным, в автомобиле находились девять человек 2000–2006 годов рождения.

«На въезде в поселок Зеленга перевернулся автомобиль ВАЗ-2107, в котором находилось девять подростков 15-18 лет», — уточнил источник «Интерфакса».

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области

Восемь человек из них госпитализировали в медучреждения Астрахани. Собеседник агентства уточнил, что пассажиры и водитель были в состоянии алкогольного опьянения.