28 июня 2021, 08:14
При ДТП под Астраханью пострадали 8 подростков
Восемь подростков попали в больницу после ДТП в Володарском районе Астраханской области. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону на своей странице во «ВКонтакте».
Сообщение о ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2107 на въезде в населенный пункт Зеленка в Володарском районе поступило в МЧС в 05:15 (04:15 по московскому времени).
По предварительным данным, в автомобиле находились девять человек 2000–2006 годов рождения.
«На въезде в поселок Зеленга перевернулся автомобиль ВАЗ-2107, в котором находилось девять подростков 15-18 лет», — уточнил источник «Интерфакса».
Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области
Восемь человек из них госпитализировали в медучреждения Астрахани. Собеседник агентства уточнил, что пассажиры и водитель были в состоянии алкогольного опьянения.