Эксклюзив 18 июня 2023, 03:35 «При чем тут ребенок?» Соседи убившего дочь челябинца не поверили в случившееся Соседи убившего дочь челябинца не поверили в произошедшее Телеканал «360»

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Соседи челябинца, который зарезал девятилетнюю дочь и выпал из окна, рассказали «360», что мужчина был неагрессивный и любил девочку. В семье был мир, жители дома с недоумением разводят руками: как такое могло произойти?

«Я бы про него никогда такого не сказала. Что послужило причиной — вообще не могу сказать. И он работал, и она работала, вроде не было у них проблем. Никогда никто об этом не слышал. Наоборот, все говорили, что она замуж вышла, все хорошо у них в семье. <…> Это их единственный ребенок», — рассказала одна из соседей.

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Еще один собеседник издания отметил, что часто видел мужчину с дочкой, агрессии тот никогда не проявлял.

«При встрече вел спокойно. Нормальная семья. Конечно, это шок для всех», — заявил мужчина.

Соседка сверху отметила, что «здесь что-то непонятное», отец очень любил дочку, проводил с ней много времени, их часто видели вместе.

«В жизни бы не подумала, такая любовь была с дочкой. Везде ходил с ней, постоянно с ней видела. <…> Здесь что-то непонятное. Я в это не верю. Он не способен был на это», — отметила женщина.

Собеседница «360» сообщила, что падение из окна произошло, когда они с семьей завтракали, все слышали сильный шум. Приехала полиция, скорая.

«Девочка симпатичная, на маму и на папу похожа. В школу мать провожала. <…> В голове что-то произошло. Но при чем тут ребенок?» — заявила соседка.

ЧП произошло в Медгородке в Челябинске. Пока мать девочки была на работе, 42-летний мужчина зарезал свою девятилетнюю дочь и выпал из окна многоэтажки. В ситуации разбираются правоохранительные органы.