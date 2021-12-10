При аварийной посадке вертолета в Бурятии пострадал один человек

Частный вертолет совершил аварийную посадку в Бурятии. В результате случившегося один человек пострадал, его госпитализировали. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Частный семиместный вертолет IAR 316B подал аварийный сигнал около населенного пункта Выдрино Кабанского района в 11:06 по местному времени (06:06 по московскому времени).

«Вертолет совершил аварийную посадку, попав в вихревое кольцо. На борту находился один член экипажа», — сказано в сообщении ведомства, которое процитировал телеканал РЕН ТВ.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение в Выдрино. Все причины и обстоятельства случившегося выясняются.