При аварии под Красноярском пострадали 9 человек. Видео с места

Автобус и грузовик столкнулись под Красноярском. В результате этого девять человек пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Красноярскому краю.

ЧП произошло около 11:00 (07:00 по московскому времени) на въезде в Сосновоборск.

По предварительным данным, водитель «Газели» выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Об этом написало РИА «Новости». Во автобусе в момент ДТП находились водитель и восемь пассажиров.

«В настоящее время в медицинское учреждение доставлены девять человек (пассажиры автобуса и водитель грузовика)», — сказано в сообщении МВД.

На мест аварии аварии приехали сотрудники ГИБДД. Движение транспорта на данном участке дороги осуществляется только по одной полосе и в реверсивном режиме.

В краевом Минздраве агентству сообщили, что в больницу попали семь человек. Всем оказана медпомощь.

«Из них двое госпитализированы, состояние средней степени тяжести, стабильные. Пятерым помощь оказана, и они отпущены под амбулаторное наблюдение по месту жительства», — рассказала собеседница агентства.

В СК региона отметили, что по факту случившегося проводится проверка.