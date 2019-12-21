При аварии на Урале погибли три человека

В Белозерском районе Курганской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Грузовик протаранил легковушку. Среди пострадавших есть ребенок.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Курганской области, сообщение об аварии было принято оперативно-дежурной сменой ЦУКС в 15:51 по местному времени (13:51 мск). ДТП случилось на 57 километре федеральной трассы Р-254 «Иртыш».

Грузовик Volvo столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2109. На место происшествия приехали сотрудники пожарно-спасательного подразделения ПСЧ-21. Они обеспечили доступ врачей к пострадавшим. От МЧС РФ были задействованы три человека и одна единица техники.

Причина ДТП пока неизвестно. По данным радиостанции «Говорит Москва», три человека погибли на месте. Пятилетний ребенок был госпитализирован. О полученных им травмах не сообщается.