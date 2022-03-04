При атаке смертников на мечеть в Пакистане погибли 56 человек. Видео

Более 40 человек погибли и свыше 50 были ранены в результате мощного взрыва в мечети в городе Пешава в Пакистане, сообщила Hindustan Times. Этот город является административным центром провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе страны.

По данным издания Dawn, число погибших составило 56 человек, а в списке раненых уже 194 человека. По информации этой газеты, на мечеть, предположительно, напали два террориста-смертника. Сначала они пытались попасть внутрь храма на пятничную молитву, но на входе стояли полицейские, поэтому преступники начали по ним стрелять. В итоге один из террористов все-таки смог попасть в мечеть и устроить взрыв.

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Все пострадавших доставили в больницу. Десять пациентов находятся в критическом состоянии. На месте взрыва продолжают работать полиция, экстренные службы, скорая.

Пока ответственность за случившееся не взяла на себя ни одна террористическая группировка.